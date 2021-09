Gomme auto bucate con i chiodi, nel mirino i cercatori di funghi

Strade disseminate di chiodi, auto forano pneumatici mentre vanno in cerca di funghi. Sollecitata l'amministrazione comunale, che ha condannato l'accaduto, promettendo di prendere provvedimenti nei riguardi dei responsabili. Le segnalazioni risalgono a diversi giorni fa, nel comune di Bracigliano, con carabinieri e polizia municipale impegnati ad individuare chi ha materialmente piazzato i chiodi lungo la strada. «Un atto vile e vergognoso», ha detto il sindaco Antonio Rescigno. Le persone a bordo delle auto danneggiate dai chiodi si erano recate presso le zone montane per la ricerca di funghi o anche solo per fare una passeggiata. La zona è infatti meta anche di persone che provengono da altre province, come quella di Avellino, interessati alla ricerca di funghi. Le auto danneggiate sarebbero state almeno una decina, con i proprietari costretti a lasciare lungo le strade le auto per l'arrivo dei soccorsi.

