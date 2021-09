Va a funghi e si perde nei boschi: 58enne salvata dopo ore

Si perde nei boschi, donna salvata dopo ore. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è stato allertato per una persona dispersa a Monteforte Irpino. Una donna di 58 anni si era allontanata in cerca di funghi in località Breccelle insieme ad un'altra persona. Durante il pomeriggio i due si sono separati con l'intento di rincontrarsi in un punto stabilito, dove la donna non è mai arrivata. Pertanto, l'uomo che era con lei ha dato l'allarme ai Carabinieri che hanno allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ed i Vigili del Fuoco. Le squadre tecniche e sanitarie del CNSAS della Campania sono subito partite per raggiungere la zona. La squadra di primo intervento (costituita da tecnici e sanitari del CNSAS e da Carabinieri Forestali), in breve tempo ha individuato la donna che fortunatamente rispondeva ai richiami. I tecnici e i sanitari del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania l'hanno raggiunta lungo un impervio e boscoso pendio, l'hanno stabilizzata, dopodiché la donna è stata imbarellata. La barella è stata calata lungo il pendio, utilizzando sistemi e tecniche tipiche del Soccorso Alpino e Speleologico, fino a raggiungere dei mezzi fuoristrada che l'hanno poi trasportata fino alla strada asfaltata, dove è stata consegnata al 118. Intervento effettuato in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Avellino e Carabinieri Forestali. Sul posto anche i Carabinieri e la Protezione Civile di Forino.