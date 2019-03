Mercoledì 20 Marzo 2019, 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un caso di avvelenanti di cani nel Cilento. La signora Maria Iacovazzo ha il volto distrutto dal dolore. A stento riesce a trattenere le lacrime. Ieri sera la signora Iacovazzo che abita in località Sant’Antonio di Vallo della Lucania ha dovuto assistere alla morte di uno dei suoi cagnolini. Ha pubblicato un video in cui si vede la bestiola ancora agonizzante.Il cucciolo quasi certamente ha ingerito del veleno. La donna, vedova, ha diversi cani che vivevano in casa con lei.Questa mattina in casa c’era solo un cucciolo.Mancano all’appello altro quattro cani. Si sono allontanati ieri sera e non sono più rientrati, l’ipotesi più plausibile è che siano andati a morire lontano dalla padrona“Me li hanno avvelenati non è giusto”, dice la signora Maria. Da comprendere se qualcuno abbia gettato volontariamente esche avvelenate.