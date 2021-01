Il Cilento si conferma patria della longevità. A San Nicola di Centola si festeggiano i 101 anni di Nonna Francesca Esposito. Oggi la festa anche se il covid ha limitato le presenze. Nata il 28 gennaio 1920 ha sempre vissuto nel Comune di Centola. E' stata sposata con Domenico Fierro rimanendo vedova a soli 34 anni. Il marito, di professione minatore, morì nel 1955 a seguito di un incidente avvenuto nella galleria di Omignano durante la costruzione della linea ferroviaria.

Nonostante il lutto Francesca Esposito non si è mai data per vinta ma ha portato avanti la famiglia e i suoi tra figli: Giovanna, Teresa e Gaetano. La sua vita è stata fatta di sacrifici e duro lavoro. Ha lavorato anch'essa per le ferrovie, trasportando calce e pietre ai muratori per la costruzione di gallerie e ponti. Si è rimboccata le maniche pur di garantire un futuro degno ai suoi figli.

