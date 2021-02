Circolo ricreativo chiuso a Battipaglia: tre multe per le normative anti-Covid

Circolo ricreativo fuorilegge chiuso dalla forze dell'ordine. Nel locale c'erano molte persone e i carabinieri e la polizia municipale hanno multato tre persone per non aver rispettato le norme anti Covid-19 ed è stato emesso il provvedimento di chiusura del circolo per cinque giorni mentre è stata inviata una comunicazione alla prefettura di Salerno per proporre la chiusura del circolo ricreativo per trenta giorni.

I controlli sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Battipaglia e dagli agenti della polizia municipale, diretti rispettivamente dal maggiore Vitantonio Sisto e dal tenente colonnello Gerardo Iuliano.

