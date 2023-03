Civica Mente prove di confronto con Battipaglia Radici e Valori

Alle elezioni per il nuovo sindaco di Battipaglia, previste nel 2026, manca ancora molto. Però, è già iniziato il gioco di sponde politiche che potrebbe portare alla formazione di alleanze inedite. Forse è con questo obiettivo, o forse no, che nei giorni passati Civica Mente, rivelazione proprio delle ultime amministrative, e Battipaglia Radici e Valori, movimento fondato tra gli altri dall’ex consigliere comunale Valerio Longo e oggi coordinato da Annalisa Spera, si sono incontrati.

Al centro del confronto, come spiegato dai due movimenti, i temi principali dell’agenda politica cittadina: dal Piano urbanistico comunale, che dopo l’annullamento è tornato in camera caritatis, ai temi ambientali, come la bonifica dei siti di stoccaggio provvisorio, recentemente al centro di diverse polemiche.

Un incontro, per ammissione dei due movimenti, "contro natura" viste le collocazioni politiche, ma che rientra nelle logiche del confronto oltre gli steccati ideologici: «Riteniamo che la politica dei “posizionamenti” e delle “tifoserie” abbia fatto già troppi danni in una città sempre più desolata - commentano i segretari dei due movimenti, Valerio Giampaola e Annalisa Spera - È arrivato il momento di ripartire dai temi, dai confronti vivi, anche se accesi, dai punti di vista da mettere a fattor comune. Solo così si sarà in grado di ricominciare a governare le dinamiche cittadine ed extra cittadine, come una forte e coesa comunità».

All’incontro, oltre ai segretari politici, era presente anche il consigliere comunale Maurizio Mirra, rappresentante proprio di Civica Mente nell’assise cittadina; «Fare rete, tra le varie realtà associative che si muovono sul territorio, è una pratica che deve svilupparsi costantemente, che si rende necessaria in un periodo storico in cui le intelligenze, le competenze e le intenzioni devono confluire verso il raggiungimento del bene comune - ha confermato . Per questo motivo ho dato la mia disponibilità a Radici e Valori per farmi portatore in consiglio delle loro istanze. Il valore della rappresentanza, anche nelle diversità, è quello da cui ripartire». Disponibilità che è stata accolta positivamente da parte del coordinatore di Battipaglia Radici e Valori: «Ringraziamo il consigliere Mirra e Civica Mente per la disponibilità alla condivisione di progetti e percorsi comuni - ha concluso Luigi Spera - Esistono tematiche e problematiche che non possono avere e non hanno colore politico: Radici e Valori ha sempre messo e continuerà a mettere il bene di Battipaglia al di sopra di ogni credo politico».