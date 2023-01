Grande festa a Conca dei Marini, piccolo borgo della Costiera Amalfitana a metà tra mare e montagna, per il traguardo dei 100 anni raggiunto da Rachele Amodeo. Classe 1923, la nonnetta è stata festeggiata dall'intera comunità con in testa il sindaco Pasquale Buonocore e il parroco don Andrea Alfieri, accorsi nella sua abitazione per suggellare l'importante traguardo raggiunto.

E non solo perché la neo centenaria è da considerarsi a tutti gli effetti la nonnetta di Conca dei Marini, essendo all'anagrafe la più longeva del paese.

Durante il momento di festa, comprensivo anche di un momento di preghiera che ha preceduto il taglio della torta, il sindaco a nome della comunità ha consegnato alla festeggiata ed ai suoi congiunti una targa celebrativa del lieto evento.