Conte: ora la verità sull'omicidio del sindaco Angelo Vassallo

«Dopo dodici anni vogliamo la verità sull'omicidio di Angelo Vassallo». Il leader del M5s Giuseppe Conte è arrivato nel pomeriggio ad Acciaroli, frazione del comune di Pollica, per ricordare il 'sindaco pescatore' ucciso nel 2010, e dopo aver fatto tappa a Napoli, nel tour elettorale con i candidati accolto da cori e corni portafortuna. «È un anniversario importante. Non bisogna dimenticare quello che è successo. Angelo Vassallo evidentemente dava fastidio, aveva a cuore il territorio, voleva difenderlo sul piano ambientale, si batteva contro traffici illeciti ed aveva scoperto qualcosa. Non spetta a me parlare delle indagini in corso, dico solo che l'ultimo decreto di perquisizione è inquietante nel delineare un intreccio tra malavita e apparati deviati dello Stato».

Il M5s candida al Senato in questo territorio il fratello di Angelo, Dario Vassallo, protagonista delle battaglie per chiedere la verità sull'omicidio. «Lo abbiamo candidato per dare un grande messaggio politico, sociale e culturale a questo territorio. Ora le indagini devono concludersi, la dignità dei familiari e dei concittadini del sindaco pescatore esige la verità su quel delitto». A chi gli chiede cosa si aspetti dalle urne, Conte infine risponde: «Mi aspetto il consenso necessario a combattere con determinazione tutte le nostre battaglie, specie quelle scomode. Non abbiamo paura di nulla ma per condurle abbiamo bisogno di grande consenso da parte dei cittadini»