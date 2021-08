Contursi Terme: «Le terre dei parchi» con show cooking e degustazioni

L'evento «Le terre dei parchi» avrà luogo questa sera a Contursi Terme, dopo tre anni di lavoro. Inizierà alle ore 19.30 con la presentazione del progetto durante il convegno «Le terre dei parchi, un modello di sviluppo sostenibile».

Successivamente ci sarà «Il fiore del parco», lo show cooking a cura di Raffaele Vitale e Giancarlo Schettini ed infine la degustazione della pasta «Il fiore del parco» a cura dei docenti dell’Ipseoa E. Corbino di Contursi Terme, Pasquale Esposito Venezia e Roberto Pecora.

Questo il risultato di un progetto durato tre anni, da cui è anche nata «Il fiore del parco» nuova linea di prodotti d'eccellenza.

Una scommessa vinta, quella di un ente pubblico - l'ente Riserve Naturali «Foce Sele - Tanagro» e «Monti Eremita-Marzano» - che si trasforma in una vera e propria agenzia di sviluppo locale, partendo dal recupero di terreni sotto utilizzati per dare spazio ad antiche varietà di grano e costruire da zero una filiera di prodotti destinati alla commercializzazione.