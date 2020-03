Ancora un decesso per Coronavirus in Campania. Ad annunciarlo è il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni de Simone. È infatti giunta notizia di un caso positivo al tampone di Covid 19 a Vietri. Si tratta di una persona della frazione Molina, deceduta ieri sera. In serata è giunta la comunicazione ufficiale da parte dell’autorità sanitaria. Si tratta della terza vittima a Salerno, la 26esima in Campania.

LEGGI ANCHE Coronavirus, in Campania sale il numero dei contagiati: altri 108 positivi, totale ​749

Ultimo aggiornamento: 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA