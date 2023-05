Costa d’Amalfi trasloca il pronto soccorso. Intervento di restyling dei locali in vista dell’estate

Trasloca nei vecchi locali in cui fu attivato il primo presidio sanitario del Costiera Amalfitana per consentire un intervento di restyling degli attuali ambienti. E questo in vista dell'estate che porterà anche quest’anno sulla Divina decine di migliaia di vacanzieri.

Per una spesa complessiva di 35.000 euro gli interventi riguarderanno l’intera area di pronto soccorso con la sistemazione delle aree di ingresso e della medicheria nonché di quelle destinate all’osservazione dei pazienti.

I locali del pronto soccorso, per consentire l’intervento chen dovrebbe concludersi a inizio giugno, sono traslocati poco più nel plesso Italia Giordano e più precisamente nell’ala in cui sono ubicati la rianimazione e la radiologia.

Per il tanto atteso potenziamento del plesso sanitario si attende l’esito del concorso indetto dal Ruggi di Salerno per il reperimento delle figure radiologiche necessarie a garantire il servizio h24 non solo nei mesi estivi.