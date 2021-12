Covid a Salerno, altri tre positivi al Ruggi da medicina d'urgenza alla torre cardiologica

Altri tre contagi al Ruggi. Dopo gli otto casi in medicina d'urgenza, nello stesso reparto ieri sono state rilevate le infezioni di due pazienti, oltre alla positività di un altro paziente nella terapia intensiva cardiologica (Utic) della Torre. Al Campolongo hospital, invece, a risultare contagiato è il direttore sanitario Mario Pepe, ex sindaco di Postiglione. Boom di nuovi casi intanto in provincia. A Fisciano è risultata positiva...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati