Focolaio in un centro per anziani a Novi Velia. Positive trenta persone, tra nonnini e operatori, che erano stati vaccinati solo alcuni giorni fa. Disposta anche la chiusura della scuola fino al 25 gennaio. Prosegue, intanto, la campagna di vaccinazione al Ruggi, con l'inoculazione agli studenti di medicina, professioni sanitarie, dottorandi, borsisti e specializzandi. Con le 700 dosi somministrate ieri si ipotizza una ripresa delle attività didattiche e di tirocinio tra un mese. Giunte all'Asl anche le prime dosi del siero di Moderna. In tutto sono 15mila le persone che hanno ricevuto la prima dose in provincia. Tra domani e lunedì si partirà con i richiami. Sono 140 i tamponi positivi comunicati dall'Unità di crisi.



IL CLUSTER

L'emergenza coronavirus fa registrare un focolaio all'interno della struttura per anziani di Novi Velia. Sarebbero una trentina i casi già accertati, tra i cui i 26 ospiti e parte degli gli operatori che lavorano nel centro polifunzionale per anziani Gelbison. La notizia è scoppiata ieri mattina, sollevando non poca preoccupazione. La comunità di Novi Velia, già qualche mese fa, aveva dovuto far fronte ad una situazione di criticità, quando a seguito di un focolaio il sindaco decise la chiusura totale del paese e lo screening di massa, che diede esito negativo per tutti i cittadini che si sottoposero a tampone. Ora c'è questa nuova emergenza da affrontare e superare, al momento circoscritta alla struttura per anziani, ma si attende l'esito di altri tamponi. Al momento gli ospiti restano nella struttura di Novi Velia. In giornata potrebbero essere prese altre decisioni. I contagiati stanno bene. Solo qualcuno presenta qualche linea di febbre. Solo un infettato è arrivato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Scuola chiusa fino al 25 gennaio. Gli operatori sono stato vaccinati con la prima dose nei giorni scorsi. Completata ieri la vaccinazione degli studenti del terzo, quarto, quinto e sesto anno di medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, di quelli delle professioni sanitarie e di tutti i dottorandi, borsisti e specializzandi del dipartimento di medicina dell'Università di Salerno, che sono tenuti a svolgere attività di tirocinio pratico-ospedaliero al Ruggi. Con la copertura vaccinale raggiunta ieri, attraverso le circa 700 dosi somministrate, «si può prevedere per loro - dichiara il direttore del dipartimento, Carmine Vecchione - la ripresa delle attività didattiche e di tirocinio in presenza già tra un mese, tempo necessario alla completa formazione delle difese immunitarie specifiche». Sono giunte anche all'Asl di Salerno anche le prime dosi del vaccino di Moderna. Sono in tutto circa 15mila le persone a cui è stata somministrata la prima dose finora. All'appello mancherebbero altre 1500-2000 persone. Tra domani e lunedì, stando alle diverse situazioni territoriali, si partirà con l'inoculazione della seconda dose, prevista dopo 21 giorni dalla prima. Si è in attesa, nel frattempo, di indicazioni dal ministero sulle categorie da vaccinare nella seconda fase, prevista tra fine mese e gli inizi di febbraio, che dovrebbe coprire forze dell'ordine, insegnanti, ultraottantenni. In corso di attivazione 25 punti vaccinali. Si passerà poi all'immunizzazione a larga scala della popolazione, per la quale si pensa a grandi strutture, che possano garantire ampi spazi e parcheggi.



I NUOVI CASI

Sono 140 i tamponi positivi comunicati dall'Unità di crisi di cui ad Altavilla Silentina 2, Auletta 1, Battipaglia 12, Bellizzi 3, Campagna 3, Castel San Giorgio 2, Cava de' Tirreni 4, Eboli 11, Fisciano 3, Maiori 4, Montecorvino Pugliano 1, Montecorvino Rovella 6, Nocera Inferiore 6, Nocera Superiore 2, Novi Velia 1, Olevano sul Tusciano 7, Pagani 5, Palomonte 1, Pellezzano 3, Pontecagnano Faiano 10, Salerno 29, San Gregorio Magno 1, San Mango Piemonte 1, San Valentino Torio 4, Santa Marina 3, Sapri 1, Sarno 3, Scafati 7, Serre 1, Siano 2, Vibonati 1. Lacrime a Salerno per il decesso di Arturo Lepore, 73 anni, ex consigliere comunale di Buccino. Era ricoverato al Da Procida. Viveva in città, ma è stato tumulato a Buccino.

