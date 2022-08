Covid, contagi dimezzati nel giro di 15 giorni

Si dimezzano, nel giro di 15 giorni, i contagi nel salernitano, che tornano sotto quota 10mila. Sono 7mila 884, infatti, i casi rilevati negli ultimi sette giorni, a fronte dei 14mila di due settimane fa. Nel periodo che va dal 18 al 24 luglio, invece, sono stati circa 11mila i nuovi infettati. Sono 824, intanto, i tamponi positivi comunicati ieri dall'Unità di crisi, che portano la conta complessiva a 383mila 902 casi dall'inizio della pandemia. Lascia ben sperare, in vista delle ferie ferragostane, l'andamento della curva epidemiologica nel salernitano, che fa registrare un ulteriore calo di oltre 3mila casi nell'ultima settimana.

Sono 7mila 884 i nuovi positivi contati negli ultimi sette giorni, contro i 11mila 159 della settimana passata, i 14mila 636 dei sette giorni dal 18 al 24 luglio e i 16mila della precedente. Un dato, questo, che è ormai strutturale, dopo settimane contraddistinte dal segno più, che non poco avevano preoccupato per la velocità della diffusione del virus in provincia. I 16mila contagi di tre settimane fa rappresentavano già un ulteriore passo in avanti di 4mila casi rispetto alla precedente, durante la quale i positivi già si erano doppiati rispetto a quella prima, con 11mila 194 nuovi positivi, contro i 6mila 350 registrati nel periodo che vanno dal 20 al 26 giugno, che a sua volta già aveva fatto contare un balzo in avanti di circa 2mila 350 infettati in più rispetto ai sette giorni precedenti e più di 3mila rispetto alla seconda settimana di giugno. I primi sette giorni di giugno avevano mostrato un crollo dell'indice di contagiosità, passato nel giro di un mese da circa mille casi ogni 100mila abitanti a 274 registrati. In calo anche il numero dei nuovi contagi, in diminuzione di circa mille casi. Dal 30 maggio al 5 giugno sono stati 2mila 962 i nuovi casi, a fronte dei 4mila 53 degli ultimi sette giorni di maggio.

La settimana precedente erano stati, invece, 5mila 653 i casi rilevati, circa 3mila 500 in meno rispetto al dato emerso l'8maggio e oltre 5mila rispetto all'ultima settimana di aprile, a quota 9mila 406. L'1 maggio già si era registrata una riduzione di circa un migliaio di positivi rispetto ai sette giorni precedenti, che si erano chiusi a quota 10mila 881. Sono 824, intanto, i tamponi positivi comunicati ieri dall'Unità di crisi, che portano la conta complessiva a 383mila 902 casi dall'inizio della pandemia. Diminuisce ancora il numero di nuovi positivi, ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, il virus fa registrare 3mila 907 positivi su 20mila 496 tamponi esaminati, 628 in meno di sabato con 4.002 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 19,06 per cento, poco più di sabato, quando il tasso di positività era al 18,51 per cento. Se sale a 10mila 859 il numero di vittime con i cinque decessi contabilizzati sabato, scende ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 636 ricoverati con sintomi, sei in meno di sabato, e 22 malati in terapia intensiva, gli stessi di sabato.