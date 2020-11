Anche il Comune di Ascea piange la sua prima vittima per il covid. Si tratta di una donna di 75 anni, ricoverata in ospedale da diversi giorni. L'anziana, con patologie pregresse, ha visto il suo quadro clinico aggravarsi a causa dell'infezione. Oggi è sopraggiunto il decesso presso l'ospedale di Agropoli. Il sindaco Pietro D'Angiolillo ha espresso cordoglio per l'accaduto e vicinanza alla famiglia della vittima. E' la seconda morte per covid nel comprensorio cilentano: oggi si è registrato il decesso anche di una donna di Castel San Lorenzo sempre ricoverata nella struttura di Agropoli

