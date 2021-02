Covid, screening a Pollica: 19 i casi positivi

Salgono a 19 le positività al Covid-19 a Pollica. Agli 11 casi precedenti se ne aggiungono gli 8 scovati attraverso l'attività di screening che si è svolta oggi. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha effettuato, infatti, 523 tamponi molecolari che hanno consentito di rilevare 8 nuovi casi positivi per i quali è stato completata l’attività di contatct tracing e si stanno notificando i connessi provvedimenti di quarantena. «Quattro dei nuovi casi positivi – spiega Stefano Pisani, sindaco di Pollica – sono stati individuati tra cittadini già posti in quarantena in quanto contatto stretto di positivi, per gli ulteriori 4 nuovi casi positivi le misure di contenimento adottate con l’ordinanza sindacale 7/2021 hanno consentito di ridurre al minimo il numero dei contatti e sono comunque riconducibili ai casi precedenti». Ad oggi, dunque, sono 19 i casi positivi presenti sul territorio Comunale. «Nella giornata di domani dopo un’ulteriore analisi delle dinamiche di contagio deciderò quali ulteriori misure di contenimento adottare – continua il primo cittadino - Abbiamo ancora molta strada da percorre per uscire da questo momento di difficoltà, ma siamo una splendida comunità, in cui tutti insieme dobbiamo sapere porre rimedio ad errori e rimarginare ferite e soprattutto deve saper lasciare solo agli stolti le cattiverie e i pettegolezzi. Abbiamo, inoltre, attivato mediante il COC Comunale il servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio per le persone positive al COVID-19 o comunque raggiunte da provvedimenti di quarantena».

© RIPRODUZIONE RISERVATA