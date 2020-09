«Stiamo investendo molto sul vaccino perché lo riteniamo la soluzione vera a cui l'Italia, l'Europa e tutti i Paesi del mondo stanno lavorando. Abbiamo costruito un'alleanza, in modo particolare con Germania, Francia e Olanda, per rafforzare la proposta europea in campo di vaccini e siamo convinti che tutti i tentativi che sta facendo il mondo scientifico possano, in un tempo che ci auguriamo sia il più breve possibile, portare dei risultati». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza a Scala dove ha partecipato alle celebrazioni in memoria del Beato Gerardo Sasso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono affascinato da questa figura di un uomo del Mezzogiorno che, in una epoca di scontri tra culture e religioni diverse, decise di investire il suo patrimonio, il suo bagaglio di conoscenze, di competenze per rafforzare la cura, costruendo ospedali, rafforzando strutture sanitarie e immaginando anche questo dialogo tra culture e religioni diverse», ha detto il ministro citando «l'universalità della cura, l'universalità del Servizio sanitario nazionale. Credo che questo sia un messaggio molto forte e molto importante». E ha fatto suo l'appello di: «Il mondo è unito in questa sfida terribile che ci è piombata addosso e dobbiamo naturalmente essere uniti. La solidarietà, l'uguaglianza, l'idea che non ci si salvi da soli, io penso che vadano affermate con forza. Sono le parole del Papa ma alla fine sono anche le parole della nostra Costituzione. Questa è assolutamente la direzione in cui muoversi».