Vanno a caccia di funghi, sconfinando in un territorio regionale dove vige la zona arancione ed incappano in un posto di blocco dei carabinieri della forestale che li fermano, li identificano, li conducono in caserma e li sanzionano. Una vera e propria disavventura per quattro cercatori di funghi dell’Agro, intenzionati a presentare ricorso al prefetto. I quattro, infatti, ritengono di essere stati vittime di un’ingiustizia non sapendo quel giorno che in quella regione confinante con la Campania fossero entrate in vigore le nuove disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid, con il divieto di entrata e uscita dai territori circostanti.

I fatti risalgono, infatti, a qualche giorno fa, precisamente a mercoledì 11 novembre. Proprio quel giorno la Regione Basilicata si apprestava a passare da zona gialla a zona arancione. Così era stato deciso dal Governo solo la sera prima. Quando, all’alba del giorno 11, Gennaro Piemonte, agente di polizia stradale e poi ispettore di igiene dell’Asl, oggi in pensione, si mette in viaggio insieme agli altri amici, alla guida della sua auto, per andare a caccia di funghi, nessuno di loro sa che la Basilicata era stata nel frattempo inserita nel gruppo delle regioni soggette al divieto di spostamento in entrata ed uscita.

Dopo una prima tappa a Sanza ed una seconda a Montesano sulla Marcellana, i quattro amici decidono di rientrare a casa per la Val d’Agri. Giunti in località Monte dell’Aquila, nel comune di Grumento Nova, in provincia di Potenza, in aperta campagna, i quattro vengono fermati da una pattuglia della forestale di Viggiano. I militari non accettano giustificazioni e contestano ai campani la violazione del divieto di spostamento in entrata ed uscita dalla Basilicata.

