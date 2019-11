© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crollano calcinacci dalla gradinata di una scala. Paura all’istituto di istruzione superiore statale «i» di Scafati . È accaduto nell’ultimo fine settimana, prima insomma che riprendessero le attività didattiche dopo la lunga pausa dello scorso week-end. È stato il personale scolastico a lanciare l’allarme ieri mattina, alla riapertura della scuola.. L’istituto resterà chiuso oggi e domani per consentire ai tecnici della Provincia di Salerno (ente competente) di eseguire i lavori di messa in sicurezza dei vani scale e di procedere ad un controllo generale della struttura.«Niente di grave - tiene a precisare la preside- Sono caduti dei calcinacci sulla scala del primo piano. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno inibito l’accesso ai locali accessibili tramite quella scala. I ragazzi hanno in ogni caso fatto regolarmente lezione, utilizzando un’altra scala per raggiungere i piani superiori. Domani (oggi per chi legge) e mercoledì la scuola sarà chiusa solo per una questione di opportunità, per consentire ai tecnici della Provincia - settore Patrimonio - di lavorare con più tranquillità. È stato già fatto un sopralluogo nella scuola, che non risulta avere alcun problema di tipo strutturale». Sulla vicenda è intervenuta la senatrice del Movimento 5 Stelle. «Per fortuna, dalle prime notizie, sembra che non ci siano stati danni a persone. La sicurezza degli alunni viene prima di tutto e deve essere garantita dalle istituzioni. La Provincia di Salerno dovrà darne spiegazione».