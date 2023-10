Danni e furti d'auto nell'Agro nocerino, proprietario ritrova il suo veicolo danneggiato

Tre macchine, due a Scafati e una a Nocera Inferiore, sono state rubate nelle ultime settimane, con avvio di un'indagine da parte dei carabinieri di entrambi i comuni dopo le denunce dei rispettivi proprietari. A Pagani, invece, due automobili sono state danneggiate qualche notte fa.

Un fenomeno, quello dei furti di autoveicoli, sempre molto diffuso nella zona nord della provincia di Salerno. Giorni fa, due i veicoli rubati a Scafati. Una delle auto è stata sottratta nei pressi di una scuola mentre la seconda è stata ritrovata dal proprietario, ma notevolmente danneggiata.

Il veicolo è stato infatti rinvenuto altrove ma con segni evidenti di effrazione e danneggiamento. In particolare evidenti segni di scasso sono stati notati sul sistema di accensione.

Probabilmente il ladro o i ladri hanno tentato di metterla in moto, senza riuscirci. Il proprietario l'ha rinvenuta in queste condizioni, confermando la sua denuncia alla tenenza dei carabinieri.

Settimane fa, invece, è toccata ad un'automobile parcheggiata nei pressi di un'attività commerciale. L'auto, del proprietario della stessa attività, è stata rubata in pochi secondi. Anche in questa occasione è stata sporta denuncia ai carabinieri. A Pagani, invece, sono stati denunciati episodi di danneggiamento ad altre due automobili, in sosta, ferme in due strade differenti. Il sospetto - in questo caso - è che si sia trattato di danni involontari ma molto residenti sostengono che le strade sono entrambe percorse a grande velocità dagli automobilisti. Non è esclusa neanche che vengano fatte delle cosiddette gare di velocità, al punto da aver danneggiato chi invece aveva parcheggiato proprio lì, il veicolo.