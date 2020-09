Si sono complimentati attraverso Facebook, i figli del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rieletto per i prossimi cinque anni: «Siamo commossi, strafelici ed emozionati», hanno scritto. «Ha vinto una comunità piena di valori, qualità, eccellenze, orgoglio e umanità. Ha vinto una terra che ha avviato una grande stagione di riscatto e che vuole continuare a lottare per il proprio rilancio. Ha vinto una Regione in grado di diventare modello di efficienza istituzionale, organizzativa e amministrativa - ha scritto in un post il deputato Dem Piero De Luca - Ha vinto un popolo che vuole finalmente guardare al domani camminando a testa alta. Ha vinto il coraggio, la visione, la serietà e la responsabilità dei Democratici. Hanno vinto donne e uomini che hanno lottato e lotteranno per rendere la Campania la prima Regione d'Italia e far ripartire da qui l'intero Paese, anche grazie ad un utillizzo virtuoso delle prossime risorse europee». Piero De Luca, infine, ha ringraziato «quanti hanno combattuto con passione, forza e determinazione. Il futuro è già iniziato davvero».



Auguri social anche da parte di. Per il figlio minore del governatore si tratta di «una grande vittoria: i cittadini campani hanno premiato un modello di impegno ed efficienza. Da domani di nuovo al lavoro per il futuro dei nostri territori».