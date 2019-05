Sabato 18 Maggio 2019, 06:55 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2019 07:14

I giudici della Corte di Cassazione accolgono il ricorso del procuratore generale di Salerno, Leonida Primicerio, per l’omicidio di Natalino Migliaro. È così la Suprema Corte ha disposto un nuovo giudizio d’appello che riconosca all’imputato, Ionut Alexa, l’aggravante della connessione teleologica tra l’omicidio, la rapina e la violenza sessuale subita dalla fidanzata della vittima (connessione esclusa nel secondo grado). Il ricorso era stato presentato dopo la condanna in appello - lo scorso anno - a soli 20 anni (e che aveva ribaltato la sentenza di primo grado in abbreviato all’ergastolo) nei confronti del romeno accusato di aver ucciso di botte Natalino Migliaro e di aver violentato la fidanzata del giovane battipagliese il quale morì due mesi dopo la feroce aggressione avvenuta in via Idrovora (tra l’Aversana e località lido Lago a Battipaglia) la sera del 4 ottobre 2014.