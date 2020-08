«La pandemia porterà ad una globalizzazione più affievolita ma nella politica estera l'Italia avrà un ruolo più cruciale nel contesto del Mediterraneo perchè quest'ultimo sta ritornando centrale per le relazioni politiche e commerciali. Il comune denominatore però di tutto, e lo dico senza retorica, sono i giovani. Sono loro che possono e fanno la differenza. Mi auguro che questa nuova generazione così innovativa, capace di produrre idee che cambiano il mondo, possa raggiungere ruoli apicali». Luigi Di Maio, ospite del Giffoni Film Festival parla ai giovani di globalizzazione.

Tema centrale per i ragazzi che vivono di scambi e interazioni tra culture diverse, è quello dell'immigrazione.



«Il nostro Paese ha già forme di ius cultura che permettono ai diciottenni di acquisire la cittadinanza italiana. Noi siamo in un'Europa con 27 stati e 27 diversi modelli di cittadinanza. Se l'Europa fosse compatta, potemmo gestire tutto quanto è accoglienza in maniera integrata. Io guardo ad un'Europa compatta», ha detto Di Maio. «Pretendo che su certi temi si reagisca insieme - ha proseguito il ministro - Unico consiglio, perciò, che mi sento di dare ai ragazzi è che nel loro futuro non devono chiedersi per chi votare, ma se vogliono essere protagonisti ed impegnarsi in prima persona. Dobbiamo perciò passare da una cultura da prenditore ad una cultura del servitore, nel senso di mettersi al servizio degli altri». «Anche Giffoni è una bella scuola di cittadinanza. Faccio gli auguri ae a tutto il suo team. Nelle stesse epoche in cui nasce Giffoni in alcune aree del Sud nascevano stabilimenti pesantissimi, costosissimi anche dal punto di vista sociale ed ambientale, oscurando di fatto la vocazione agricola di alcuni territori. Giffoni intanto continua a vivere di grande evoluzioni», ha concluso Di Maio.