Martedì 20 Febbraio 2018, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pm chiede otto anni di reclusione per Domenico Diele accusato di omicidio stradale per aver provocato, nella notte tra il 23 e 24 giugno dello scorso anno, la morte della 48enne salernitana Ilaria Dilillo investendola mentre quest'ultima era in sella ad uno scooter lungo la corsia nord dell'autostrada del Mediterraneo (nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano). La requisitoria è stata pronunciata questa mattina davanti al gup del Tribunale di Salerno, Piero Indinnimeo, dove si sta celebrando il rito abbreviato a carico dell'attore romano al quale il magistrato Elena Cosentino ha riconosciuto solo la diminuente del rito. Anche l'avvocato Michele Tedesco, che rappresenta il padre e il fratello della vittima che si sono costituiti parte civile, ha pronunciato la sua arringa chiedendo il risarcimento del danno ed una provvisionale pari a 500 mila euro. Alla prossima udienza, il 27 febbraio, ci saranno le discussioni dei difensori dell'imputato e la sentenza.