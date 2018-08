Lunedì 27 Agosto 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2018 07:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECORICE - Furto a Ortodonico, grazioso borgo collinare del comune di Montecorice. I malviventi si sono introdotti prima all’interno di un bar, per poi introdursi anche nell’abitazione del proprietario della stessa attività commerciale situata al piano superiore. Il bottino ammonta a oltre cinquemila euro. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Perdifumo, che hanno già raccolto la testimonianza della vittima del furto. L’episodio si è consumato in piena notte. I ladri sono entrati prima all’interno del bar, dove hanno rubato diverse stecche di sigarette per un valore di diverse migliaia di euro. Da lì, si sono spostati al piano superiore, dove abita il proprietario della struttura commerciale. I malviventi avrebbero sfruttato una grondaia per raggiungere l’abitazione. Tutto si è consumato mentre gli occupanti dormivano tranquillamente. I ladri, in questo caso, hanno rubato circa cinquecento euro in contanti, frutto della giornata lavorativa, e diversi oggetti in oro, per un valore non ancora quantificato. Quindi, sono fuggiti via facendo perdere ogni traccia.