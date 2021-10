Da Sanremo a Salerno con la cocaina, ​in arresto un dj e l'amica ucraina: inchiodati dal fiuto del cane Fabry

Una partita di oltre un chilo di cocaina è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Salerno, che ha arrestato due ventisettenni di Sanremo: un disc jockey e una donna di origine ucraina.

I militari della compagnia di Scafati sono intervenuti in prossimità della barriera autostradale di Mercato San Severino, nel Salernitano, dove hanno fermato una Fiat Punto di colore bianco, a bordo della quale si trovavano i due giovani, che si sono dimostrati subito molto agitati. A quel punto i militari hanno richiesto l'intervento dell'unità cinofila e in particolare del labrador Fabry. Lo stupefacente - un pacchetto sigillato con del nastro adesivo marrone - era stato occultato in un vano ricavato all'interno dello schienale di un sedile dell'auto. Oltre alla droga, i finanzieri hanno sequestrato anche il veicolo e tre cellulari, arrestando i due occupanti, su disposizione del pm di Nocera Inferiore, che sono stati associati alle carceri di Salerno Fuorni e Ariano Irpino, in provincia di Avellino.