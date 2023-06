Demolita l’ipotesi accusatoria. Il tribunale del riesame di Salerno ha scarcerato la coppia di Agropoli finita in carcere a seguito del ritrovamento del laboratorio clandestino di droga nel piccolo centro di Perdifumo. Il 37enne di Agropoli, titolare di una palestra e la convivente di 31 anni, entrambi difesi dall’avvocato Luigi Cafaro hanno lasciato il carcere di Fuorni dove erano stati rinchiusi una settimana fa subito dopo la scoperta del laboratorio. Il legale della coppia ha presentato ricorso alla suprema corte per il totale annullamento di ogni ipotesi accusatoria. Il due indagati sono tornati in libertà perché non ha retto l’impianto accusatorio.

I due erano finiti nei guai a seguito di appostamenti delle forze dell’ordine nel piccolo centro cilentano nell’ambito di una indagine partita da Rimini per sgominare una banda specializzata nel traffico internazionale di sostanze ad azione dopante e stupefacente. Una vasta operazione portata a termine dagli uomini del reparto operativo del comando carabinieri per la tutela della salute di Roma, coadiuvati dai militari del comando provinciale di Salerno e della compagnia di Agropoli. Per quantitativi di sostanze rinvenute tra cui secondo l’accusa anche droga dello stupro la coppia era finita in carcere poiché collegata al laboratorio clandestino di produzione e confezionamento di droga più grande mai scoperto in Italia.