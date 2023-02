Nonna Rosa festeggia 112 anni: «La mia dieta? Pasta e fagioli»

Vive nel Cilento la nonnina dei record. Rosa De Vita, di Moio della Civitella, ha compito ieri 112 anni. Un traguardo eccezionale, lei è tra le persone più longeve d’Italia, la seconda in Campania.

Testimonianza vivente che i centenari cilentani sono i veri custodi dei segreti della Dieta Mediterranea. «Il mio piatto preferito - racconta - è la pasta e fagioli. A colazione ho sempre mangiato pane e broccoli».

Nonna Rosa non si è mai allontanata dal suo paesino di origine, anche nella metà degli anni Cinquanta, quando il marito emigrò in Venezuela: lei si è dovuta accollare sulle sue spalle strette e gracili tutto il peso della famiglia. Alla morte del compagno, è rimasta con il figlio, con cui vive, la moglie di lui, e i due nipoti e i cinque pronipoti che stravedono per l'anziana. «Una contadina dal cuore semplice e buono - la definisce il sindaco di Moio, Enrico Gnarra - ogni volta che vado a trovarla mi raccomanda di comportarmi bene, di essere davvero il sindaco di tutti».