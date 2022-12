Coppia muore a distanza di 20 ore dopo 79 anni di matrimonio

Una coppia di centenari è morta a distanza di 20 ore l'uno dall'altra, dopo 79 anni di matrimonio. A rivelarlo, come riporta The Mirror, è stato Sam, 76 anni, figlio della coppia. L'uomo ha raccontato che sua madre si è ammalata il giorno dopo il Ringraziamento ed è stata ricoverata in ospedale. A seguito della notizia, il marito è rimasto scioccato e è stato anche lui trasportato in ospedale.

June e Hubery sono rimasti entrambi in coma per cinque giorni, condividendo la stessa stanza d'ospedale.

«Mio padre se n'è andato dopo aver visto peggiorare la salute della sua amata moglie», ha fatto sapere il figlio. «Hanno avuto una vita lunga e felice insieme e si sono dedicati a Dio e alla famiglia», ha concluso.

La coppia si era incontrata nel 1941 in chiesa nel Kentucky, Stati Uniti, e Hubery chiese a June di sposarlo appena un anno dopo. Avevano 20 anni. June e Hubery Malicote hanno condiviso una bellissima storia d'amore. Dal loro matrimonio sono nati tre figli, sette nipoti e 11 pronipoti.