Settantenne vince oltre 400mila euro con due gratta e vinci a pochi giorni di distanza

Una donna americana di 70 anni, in pensione e residente nel Delaware, sembra essere entrata in una serie fortunata. A distanza di pochi giorni ha acquistato due Gratta e Vinci e ha accumulato una vincita in dollari pari al corrispettivo di oltre 400mila euro, secondo quanto scrive il quotidiano inglese The Guardian.

A metà ottobre la donna si è recata in una stazione di servizio e ha comprato due Gratta e Vinci dell'Instant Game. Uno di loro nascondeva un premio di 100mila euro. Dopo una settimana, la fortunata ha ritirato il premio presso la sede della lotteria di Dover. Mentre tornava a casa, ha deciso di festeggiare la vincita e ha acquistato in un minimarket altri tre Gratta e Vinci, dalla collezione Serious Money. Con sua sorpresa, uno dei biglietti le ha permesso di vincere un altro premio di 300mila euro.

Secondo la Lotteria di Stato, la donna avrebbe chiesto di restare anonima, ma avrebbe confessato, secondo il comunicato ufficiale diffuso dall'ente, che, la seconda volta, si sarebbe seduta quasi incredula per la fortuna che aveva avuto.

La vincitrice, questa volta, non ha aspettato ed è andata subito alla sede della lotteria per ritirare il suo secondo premio. La donna ha confessato di aver iniziato a giocare circa sette anni fa e di non aver mai vinto niente di così importante. Ha anche assicurato che continuerà a giocare.