Il serpente lo morde, bambino di otto anni si salva mordendolo a sua volta

Un bambino indiano di otto anni, Deepak, che è stato aggredito da un serpente ha ucciso l'animale prendendolo a morsi.

Secondo il quotidiano britannico Daily Mail, il minore, è stato attaccato dal rettile nel villaggio di Pandarpad, in India, mentre era in strada con la famiglia.

L'attacco è avvenuto quando Deepak stava giocando. Un serpente si è avvinghiato intorno al suo braccio e lo ha morso nel tentativo di iniettare il suo veleno mortale.

Avvertendo dolore, Deepak ha scosso il braccio più volte ma non è riuscito a liberarsi dal rettile e così ha morso il serpente due volte, uccidendolo.

I genitori di Deepak lo hanno portato d'urgenza al centro sanitario più vicino, dove i medici si sono resi conto che il bambino ha subito un «morso secco», il che significa che il serpente non ha rilasciato alcun veleno.

Gli attacchi di serpenti sono estremamente comuni in India e uno studio pubblicato la scorsa settimana ha rilevato che oltre l'85% delle morti per morsi di serpente registrate nel 2019 si è verificato in quel paese, come riporta il Daily Mail.