Paura ad Eboli tra i passanti a ridosso del mercato. Un palo dell'innuminazione, questa mattina, è caduto sull'asfalto spinto dalle forti raffiche di vento.

Fortunatamente, nessuno si è ferito e sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia municipale di Eboli, agli ordini del comandante Sigismondo Lettieri. Il vento ha danneggiato anche un tetto di eternit in via Leone XIII e i frammenti sono caduti per strada.