Furto da “jackpot” nella sala giochi, i ladri immortalati dalle telecamere

Un furto aggravato di quasi 15mila euro è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorso. Erano da poco passate le tre. Siamo in pieno centro ad Eboli, in un noto bar nei pressi di piazza della Repubblica, in via Vittorio Veneto. Approfittando del rumore della pioggia, tre uomini di corporatura esile hanno forzato prima la serranda in lamiera e successivamente la vetrina per accedere ai locali in cui si trovano le slot machine.



Col volto coperto e un ombrello che li ha messi a riparo dalla pioggia e da occhi indiscreti, sono stati comunque immortalati dalle videocamere di sorveglianza poste all'interno e all'esterno dell'esercizio. Ieri mattina, alle ore 6, una dipendente del bar, notando la forzatura ha subito allertato il titolare e di conseguenza i carabinieri della stazione di Eboli che sono giunti sul posto con grande solerzia. I malfattori, giunti nella sala dei giochi, hanno forzato sei slot machine riuscendo a prelevare una somma di denaro pari a 4mila 800euro. Non sufficientemente soddisfatti hanno anche letteralmente portato via il cambia monete (del valore di 3mila euro) che conteneva circa 4mila euro. Le slot sono state completamente distrutte e stessa sorte è toccata alla serranda e ad alcuni arredi del locale. I malviventi sono riusciti a passare inosservati e ad agire indisturbati, ma sul caso ora indagano i carabinieri anche sulla base delle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza. I danni del furto non restano solo al titolare del bar, ma sono condivisi anche con il gestore delle slot appartenenti alla ditta di Girolamo Ginetti.

«È una vergogna - afferma Ginetti - La situazione in città è completamente fuori controllo e sembra non importare proprio a nessuno. Hanno distrutto tutto. Non siamo coperti nemmeno da assicurazione, ma ciò non toglie il fatto che ormai la delinquenza si è presa l'intera città. Ogni giorno un furto e quello che è incredibile è che questi episodi avvengono in pieno centro. Non oso immaginare quello che accade nelle periferie. Tra l'altro, a quell'ora, i seggi erano ancora aperti e c'era gente in giro. Sulla sicurezza abbiamo un problema serio. L'amministrazione continua a dire che il prefetto è al corrente. Fanno il via vai da Salerno. Inutilmente. Non sappiamo più perché lavoriamo. Per le bollette? Per dare da mangiare ai ladri? Ce lo dicessero chiaramente così almeno sappiamo perché la mattina ci alziamo dal letto». Esattamente un mese fa, ci fu una rapina a mano armata in una sala scommesse a ridosso del viale Amendola: il ladro fece irruzione all'interno dell'attività, situata in pieno centro, con il volto coperto, una pistola e indossando una tuta anti Covid. La rapina avvenne in pieno giorno, intorno alle 14.30 e un ragazzo, poco più che ventenne, venne minacciato con la rivoltella.