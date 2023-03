Giochi matematici, tre alunni del liceo classico alle finali nazionali

Grandi risultati per gli alunni dei due indirizzi del Liceo Classico dell’IIS Perito-Levi di Eboli, diretto dalla preside Laura Maria Cestaro. Alle Finali regionali zonali dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2023, promossi dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido», ben tre alunni del Liceo Classico Perito-Levi degli indirizzi europeo e tradizionale si sono classificati nei primi posti accedendo alle Finali nazionali che si terranno in Sicilia il prossimo 13 maggio.

Gli alunni che hanno raggiunto il prestigioso risultato sono: Samuele Graziuso della IC del Liceo Classico, Rita Ferrara della ID del Liceo Classico Europeo e Paola Summa della IID del Liceo Classico Europeo. Docente referente per il Perito-Levi la professoressa Barbara Superchi. Graziuso, Ferrara e Summa erano parte di una nutrita delegazione composta da ben 19 alunni che avevano superato la fase di Istituto. Si sono confrontati con alunni di altre 15 scuole della Campania provenienti dalle provincie di Napoli, Salerno e Avellino. E per i 18 posti disponibili per le Finali nazionali, previsti per questa fase, ben tre sono quindi andati agli studenti dell’istituto ebolitano.

Castellammare, la prima classe 4.0 il tablet «cancella» i libri



L’altro importante risultato è stato raggiunto dall’alunnadella VB del Liceo Classico, che si è classificata per le Finali Regionali dei Giochi e Campionati Internazionali della Chimica organizzati in tutta Italia dalla Società Chimica Italiana. I Giochi della Chimica danno l’opportunità a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di confrontarsi, e si vogliono proporre come un momento importante per sviluppare nelle scuole atteggiamenti positivi e propositivi verso lo studio della chimica, incoraggiare l’acquisizione di conoscenze e sensibilità verso tematiche centrali della società moderna (energia, salute, ambiente ecc.), offrire opportunità di condivisione, integrazione, inclusione e di valorizzazione delle eccellenze. La docente referente per il Perito-Levi per questo progetto è la professoressa«Sono risultati che testimoniano la straordinaria completezza del cammino formativo che questo Liceo offre - ha ricordato la dirigente Laura Maria Cestaro - un percorso in grado di far emergere eccellenze in ogni ambito. I miei personali complimenti agli alunni e ai docenti che confermano con il loro lavoro e con questi risultati come il Perito-Levi rappresenti un’importante fucina di talenti per l’intero territorio».