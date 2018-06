Mercoledì 6 Giugno 2018, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 06:20

Sono 1.025 gli studenti che quest’anno non sosterranno la maturità a Salerno e provincia. Più di seicento nel passaggio dal quarto anno dell’anno scolastico 2016-2017 al quinto anno dell’anno scolastico 2017-2018 hanno abbandonato gli studi. La restante quota raccoglie i bocciati o ragazzi che hanno ripiegato sulle paritarie. Il dato si evince da un raffronto annuale dei registri dei prossimi candidati all’esame di maturità.È quanto emerge da una proiezione dei dati che arrivano dall’Ufficio scolastico provinciale che sta già preparandosi per la prossima tornata di esami di fine ciclo delle superiori. Nella giornata di lunedì sono state diramate le liste dei commissari esterni e dei presidenti: sono più di 500 le commissioni, per la precisione 533. Ma numeri a parte della prossima maturità, è possibile quindi fotografare un prima proiezioni di quanti saranno i candidati del quinto anno all’esame di maturità. Quest’anno saranno 533 le classi ammesse alla maturità e 10.576 i maturandi.Un altro punto è però certo: nel passaggio dal quarto anno al quinto anno di licei e istituti tecnico-professionali del capoluogo e della provincia si è registrato un crollo di 1.025 iscritti. Si è registrato insomma un mancato salto all’anno successivo, cioè l’anno importante del diploma. E si apprende che dei 1.025 mancati passaggi al quinto anno dell’attuale annata didattica circa 400 studenti sono risultati bocciati e costretti a ripetere il quarto anno. Ma il dato che preoccupa riguarda i restanti 625 studenti non figuranti al quinto anno. Dove sono finiti? Domanda a cui è possibile dare una risposta: i 625 studenti hanno sicuramente abbandonato la scuola statale per transitare o alle scuole paritarie (non statali) o hanno peggio ancora deciso di rinunciare agli studi.