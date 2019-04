Sabato 13 Aprile 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2019 07:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima volta se l’era cavata con l’emissione di un divieto di avvicinamento alla moglie. Poi è stata la volta del primo arresto, quando per raggiungere la consorte aveva sfondato la porta dei vicini dopo un inseguimento per strada. Uscito di prigione è stato riammesso in casa ma nella serata di giovedì è stato arrestato per la seconda volta, sempre per maltrattamenti ai danni della moglie. È accaduto nella tarda serata di giovedì quando gli agenti della sezione Volanti della polizia, hanno arrestato il 34enne R. M. S., per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, di nazionalità cingalese ma regolare sul territorio italiano, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, visti i numerosi interventi delle forze dell’ordine che negli ultimi due anni, si sono spesso trovati al cospetto dell’uomo in stato di alterazione che se la prendeva con la moglie. I poliziotti sono intervenuti nell’appartamento dove vive la coppia, a seguito di una segnalazione per lite in famiglia. Alla vista degli agenti, l’uomo non solo non ha tentato di ricomporsi e di rendersi presentabile ma ha continuato a inveire contro la donna e a scagliare sul pavimento diverse suppellettili, tentando di colpirla sferrandole alcuni calci. La situazione è degenerata al punto che anche gli agenti sono stati aggrediti prima di immobilizzare l’uomo che è stato poi tratto in arresto.