Mercoledì 18 Aprile 2018, 15:54

Un ex esponente della Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, Macario Mariniello, è stato estradato oggi in Italia dopo l'arresto avvenuto a Las Palmas, nelle Canarie, lo scorso 27 maggio. Mariniello, 60 anni e latitante dal 2017, è rientrato in Italia scortato dal personale del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (Scip) del Dipartimento di pubblica sicurezza. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Salerno per estorsione aggravata e usura aggravata in concorso nell'ambito di un'indagine dei Carabinieri che ha consentito di smantellare una serie di gruppi criminali operanti nell'agro nocerino-sarnese. Una volta arrivato a Fiumicino, Mariniello è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.