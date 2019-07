Martedì 23 Luglio 2019, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partecipa alla festa della birra ma doveva restare a casa per obbligo di dimora notturno. Arrestato. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Davide Acquaviva hanno tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari un 22enne di origini ucraine e residente a Polla.Il giovane, con precedenti per stupefacenti e tratto in arresto nell’estate del 2018, a Polla, per possesso di 400 grammi di hashish e già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora con soggiorno notturno nel domicilio, ha violato più volte le prescrizioni imposte da tale misura cautelare. I carabinieri della stazione di Polla hanno accertato infatti che lo stesso, durante le ore notturne, in più occasioni si è allontanato dal proprio domicilio, e in un caso, partecipando alla “Festa della birra”.