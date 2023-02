Evade dai domiciliari per comprare delle banane, viene assolto

PAGANI. Assolto per tenuità del fatto: era evaso dai domiciliari per andare a comprare delle banane ad un supermercato, distante appena una decina di metri dalla sua abitazione. Questo quanto deciso dal giudice monocratico di Nocera Inferiore per un uomo di Pagani, già attinto da precedenti, difeso dal legale Miriam Grimaldi. La denuncia a piede libero fu conseguenza di un controllo dei carabinieri della tenenza di Pagani, che non trovarono l'imputato in casa durante una verifica di rito.

Nessuna risposta era infatti giunta dall'interno dell'appartamento. Un carabiniere poi notò l'imputato rientrare verso casa, con in mano una busta della spesa. All'interno c'erano delle banane, acquistate in un supermercato distante pochi metri e gestito dai genitori dell'uomo. L'imputato viveva, tra l'altro, in casa con loro. La pubblica accusa aveva chiesto la condanna per la violazione della misura dei domiciliari, il tribunale ha invece deciso per l'assoluzione per particolare tenuità del fatto. Una formula che si utilizza quando l'offesa è - per modalità della condotta ed esiguità del danno - particolarmente tenue e se il comportamento contestato non è abituale. Per le motivazioni del tribunale servirà attendere sessanta giorni.