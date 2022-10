Fabrizio De André, una casa murales per far rivivere Monte san Giacomo

A Monte san Giacomo la prima casa interamente dipinta con un murale. L'opera è dall’artista locale Antonio Caporrino, in arte Herbskizzart. La casa in questione, messa a disposizione dalla proprietaria, residente negli Stati Uniti, ieri collegata durante l’inaugurazione via Skype, si trova nel lembo estremo del centro storico del piccolo paese valdianese.

L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Angela D’Alto, ha fortemente voluto investire nel talento dei giovani sangiacomesi, e ha affidato al forum dei giovani e all’artista Herb l’intera realizzazione del programma estivo, che ha visto la presenza di oltre duemila persona durante il "Ri-generazioni street festival" è qualcosa di più di un semplice evento. "Per restituire vita al nostro centro storico, abbiamo immaginato la rigenerazione in tutte le sue forme. Tra esse, anche quella urbana, attraverso la valorizzazione di aree del centro storico spopolate, con la realizzazione di una serie di murales legati da una continuità artistica: l’obiettivo a medio-lungo termine è quello di creare un vero e proprio percorso artistico nel centro storico".

Herb, alias Antonio Caporrino, è un giovane ma già affermato artista dallo stile inconfondibile. Schivo e riservato, ha raccontato insieme ai ragazzi del forum il mondo visto coi loro occhi, attraverso il suo inconfondibile tratto fumettistico e una esplosione di colori. "Ho voluto raccontare del mondo, di noi ragazzi, della libertà, della resilienza", ha affermato.

Omaggio a Fabrizio De Andrè nella frase-citazione, con la versione non censurata della canzone del maggio "Voi non potete fermare il vento, gli fate solo perdere tempo".