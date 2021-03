Falso agente immobiliare occupa una casa e chiede il «riscatto» alla proprietaria

Denunciato a piede libero un falso agente immobiliare che si è impossessato di un appartamento e poi per mesi ha ricattato la proprietaria pretendendo denaro. L'episodio è accaduto a Battipaglia e Il falso agente immobiliare è accasuato di lesioni aggravate, stalking e tentata estorsione ai danni di una donna battipagliese che è stata perseguitata per sei mesi dal malfattore che ha chiesto alla signora 3.500 euro per lasciare l'appartamento, occupato illegalmente, e poi l'ha aggredita. Nei confronti del malvivente è stato emesso il divieto di dimora a Battipaglia.

