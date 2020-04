Nocerino premiato dalla BBC in Inghilterra, lo scorso 23 dicembre salvò la vita ad una donna nella sua farmacia, mentre stava lavorando. La tv di Stato del Regno Unito ha riconosciuto il premio "Everyday Hero" a Francesco Toto, giovane farmacista di Nocera Inferiore, che attualmente lavora in Inghilterra. Un riconoscimento prestigioso, quello britannico, che viene assegnato agli eroi della vita di tutti i giorni. Era il 23 dicembre scorso quando Toto si trovava al lavoro in una delle farmacia del team "Lloyds", ubicata all'interno di un punto della catena dei supermercati inglesi Sainsbury/s a Chester, capoluogo della contea di Cheshire.

Una cliente era intenta a fare acquisti, quando perse i sensi, finendo a terra per un malore. A soccorrerla fu proprio il giovane nocerino, che le praticò un massaggio cardiaco e una respirazione bocca a bocca. Il 34enne proseguì con la sua manovra fino a quando non giunse un'ambulanza, che aveva trasferito la donna in ospedale in situazioni critiche, per un ulteriore soccorso. Quel gesto tempestivo salvò la vita alla donna. Ancor prima del riconoscimento della BBC, Francesco era stato già premiato con il "Relief Pharmacist", miglior farmacista soccorritore della catena "Lloyds". Quel tipo di intervento non è stato però l'unico, perchè un anno prima, aveva soccorso altre due donne, in situazioni diverse, colte da un malore. L'uomo giusto al momento giusto, con tanto di riconoscimenti, ora riconosciuti anche dalla celebre tv inglese. Un orgoglio per la città di Nocera Inferiore.

