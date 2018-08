Fiammata dalla bombola, due feriti nel campeggio del Disorder Festival

Venerdì 10 Agosto 2018, 18:10

Eboli- Una bombola prende fuoco nel campeggio, ustionati due ragazzi che dormivano in località Sant'Antonio.Risveglio agitato questa mattina ai piedi dell'omonima chiesa.Protagonisti della vicenda sono stati alcuni spettatori del Disorder Festival, una manifestazione musicale in programma a Eboli.Usciti dalle tende dopo una notte con poco sonno e tanta musica indipendente i camperisti hanno azionato una bombola accorgendosi tardi che era difettosa.Le fiamme divampate hanno ustionato alle gambe due ospiti del campeggio Sant'Antonio. Altri ragazzi hanno tentato di avvicinarsi alla bombola e alle fiamme ma sono stati allontanati dal servizio di sicurezza.Sulla collina di Eboli sono giunti i vigili del fuoco.Le fiamme sono state domate, la bombola è stata portata via dai caschi rossi.I due ustionati hanno poi ricevute le cure sanitarie necessarie.Nel campeggio temporaneo organizzato nell'area comunale hanno trascorso la notte circa 50 ragazzi giunti a Eboli da diversi comuni della regione Campania per seguire il festival di musica indipendente