Martedì 6 Novembre 2018, 06:35

Oren-Gibboni, una coppia di giovani musicisti che si sta facendo conoscere anche all’estero e che stasera, ore 20, sarà protagonista al Verdi, teatro capace di proporre una stagione dove si dà spazio anche alle promesse della musica classica. Il concerto del duo formato da Romane Oren (al piano) e dal diciassettenne Giuseppe Gibboni (violino) prevede brani di Schumann, Chopin, Ernst, Paganini,Wieniawsky e consentirà al pubblico di conoscere dal vivo due virtuosi dalle straordinarie ed originali capacità interpretative. Entrambi sono celebri per la lunga dedizione allo studio ed alla preparazione di ogni esecuzione alla ricerca inesausta della perfezione formale ed artistica. Un percorso culturale nitido e coinvolgente che renderà l’ascolto di ogni brano un’esperienza unica ed indimenticabile. Romane, figlia dell’attrice Bèrengère Warluzen, ultima compagna di Oren, ha 14 anni e deve sobbarcasi il peso di un cognome impegnativo: comincerà la prima parte con un live set solista per poi incontrare sulle note di Paganini e Wieniawski il suo compagno di viaggio Giuseppe, reduce dal successo al premio internazionale «George Enescu» in Romania, in cui si è piazzato terzo.