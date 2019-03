Venerdì 29 Marzo 2019, 19:55 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finge di essere un agente della polizia municipale di Sicignano Degli Alburni per avere un rapporto sessuale gratis con una prostituta e viene arrestato dai carabinieri. L'episodio è accaduto questa mattina sul litorale ebolitano dove l'uomo, 54enne residente a Sicignano Degli Alburni è stato arrestato per furto, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha rubato la paletta e una pettorina della polizia municipale che erano custodite in una macchina di servizo dei vigili urbani. Poi, ha raggiunto la litoranea di Eboli ed ha tentato con la forza a far salire in auto una prostituta per avere un rapporto sessuale gratis. La donna si è rifiutata e il malintenzionato ha detto di essere un vigile urbano e le ha mostrato la paletta e la pettorina della polizia municipale. Nel frattempo, sono giunti i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Luca Geminale, che hanno arrestato l'uomo che addirittura in caserma ha tentato anche di fuggire.