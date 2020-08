Possesso di sostanze stupefacenti, ma anche di una pistola. Con queste accuse i carabinieri di Mercato San Severino, agli ordini del comandante Alessandro Cisternino, hanno arrestato una coppia due giorni fa al termine di un'operazione scaturita da un controllo del territorio e da una serie di sospetti raccolti poco prima del loro intervento. I due, residenti a Fisciano, sono stati destinatari di una perquisizione domiciliare qualche giorno fa. Questo in ragione di un viavai sospetto di giovani notato dalle forze dell'ordine, che si registrava oramai già da qualche giorno. L’uomo e la donna avevano entrambi 45 anni. Quella serie di sospetti su quel domicilio ha spinto così ad una perquisizione all'interno della casa. I militari hanno trovato dopo poco circa 100 grammi di hashish, insieme a materiale utile per il confezionamento dello stupefacente. E infine, anche una pistola calibro 7,65, risultata poi illegalmente detenuta.

L’ipotesi formulata dai carabinieri, con il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore, è che la coppia avesse creato una sorta di piccolo giro di droga, da destinare ai giovani del posto. Al termine delle formalità di rito, i due 45enni di Fisciano sono stati arrestati, con l’accusa di detenzione di sostante stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di arma da fuoco. Per la coppia, gravata da piccoli precedenti, sono scattati gli arresti domiciliari. L'altro ieri, sono comparsi dinanzi al giudice del tribunale di Nocera Inferiore per il rito per direttissima.

