Forza infisso ed entra in casa per rubare oro e contanti, bloccato 30enne serbo

Era riuscito ad entrare all'interno di un appartamento e stava portando via soldi e monili in oro. E' stato fermato e arrestato dai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino D.J., un uomo di 30 anni, di nazionalità serba ma residente nel napoletano, accusato di furto in abitazione nel comune di Fisciano.

I militari lo hanno sorpreso mentre rubava soldi e monili d'oro al piano terra, dove era riuscito ad introdursi forzando l'infisso di un balcone. Il 30enne è stato condotto presso il carcere di Salerno e la refurtiva è stata restituita al proprietario.

L'arresto dell'uomo rientra in una serie di servizi straordinari disposti dal Comando Provinciale di Salerno, che hanno consentito l’arresto di 3 persone ritenute responsabili di furto all’interno di abitazioni a Vallo della Lucania e a Mercato San Severino. Un lavoro straordinario sul territorio in ragione di una serie di denunce sparse alle forze dell'ordine, negli ultimi mesi, specie nella zona della Valle dell'Irno. Il 30enne comparirà dinanzi al giudice del tribunale di Nocera Inferiore, nelle prossime ore, per la convalida dell'arresto.