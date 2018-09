Frecciarossa per il Cilento, intesa per il prolungamento delle corse del Milano-Sapri

Giovedì 20 Settembre 2018, 16:43

C'è l'intesa o quantomeno una buona disposizione verso la proposta avanzata da una delegazione di rappresentanti del territorio cilentano ai vertici di RFI per il prolungamento delle corse del Frecciarossa nel Cilento.Stamane a Roma si è svolto l'incontro a cui hanno partecipato Luca Cascone, in rappresentanza della Regione Campania, Carmelo Stanziola, in rappresentanza della Provincia di Salerno, Cono D'Elia, quale vicepresidente del Parco e Felice Merola in rappresentanza degli operatori turistici. La delegazione ha avanzato la proposta di avere le corse del Frecciarossa sul territorio cilenano da Pasqua ad ottobre, in considerazione dei numeri positivi fatti registrare in questi due anni di sperimentazione del servizio. "E' stata recepita questa esigenza- ha commentato Cono D'Elia che è cautamente ottimista sull'esito dell'incontro - Ci è sembrato che la volontà di tutte le parti c'è. Ora vanno studiati i dettagli. La cosa importante che è passata è che la certezza delle corse si avrà già ad ottobre, così che gli operatori possano fare un'adeguata programmazione e trarne maggiori benefici". Se la proposta dovesse andare in porto, il Frecciarossa dovrebbe fare scalo nel Cilento da aprile ad ottobre, tre giorni alla settimana , con le modalità e le fermate già sperimentate. Al vaglio in questo momento ci sono i costi che potrebbero influire comunque anche sul numero di corse.