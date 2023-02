Furti nell'Agro, l'identikit di una banda diffuso sui social: «Tatuaggi al collo, sono in 3»

Corre sui social la segnalazione che riguarda tre persone, ritenute parte di una banda di ladri. E' quanto accade a Nocera Superiore.

La voce corre sui social, dove diverse persone hanno lanciato il monito su di un gruppo di sconosciuti, che si aggira furtivo nei pressi di alcune abitazioni.

«Attenzione zona Pareti - scrive una donna - girano 3 persone, con tatuaggi al collo cappelli, li ho sorpresi nel condominio Califano che indicavano la mia porta e quella della vicina. Sono uscita fuori ed ho chiesto dove stavano andando, loro si sono prima giustificati dicendomi di essermi sbagliata, poi sono scappati quando ho nominato i carabinieri. Per fortuna il mio cane abbaia sempre quando qualcuno stà vicino alla porta».

La segnalazione viene ripresa da un'altra cittadina, che aggiunge: «Ieri sera verso le 18.30 sono andati a rubare a via Vincenzo Russo, precisamente dove sta la pizzeria Partenope stiamo attenti». L'episodio è stato segnalato ai carabinieri della stazione locale di Nocera Superiore. L'emergenza furti nell'Agro nocerino rappresenta un terreno caldo per le forze dell'ordine, impegnate su più fronti e in più comuni, per reprimere incursioni e furti - specie notturni - da parte di bande di professionisti. Gli ultimi mesi a essere maggiormente colpite erano state proprio le due Nocera.