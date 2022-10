Furto con i proprietari in casa, rubati 15mila euro di gioielli

BARONISSI. Furti nella Valle dell'Irno. I carabinieri stanno indagando su una serie di colpi commessi a Baronissi e Fisciano, commessi di recente. La settimana scorsa, una banda di ladri ha portato via gioielli e preziosi da un appartamento a Baronissi, per un valore di circa 15mila euro. I ladri sarebbero riuscito a portare via il bottino mentre i proprietari erano in casa, altrove, occupati in altre faccende. I malviventi sarebbero entrati grazie ad una serie di impalcature adiacenti al condominio, forzando poi un doppio infisso ed entrando nella camera da letto. Chi era in casa non si sarebbe accorto di nulla, se non quando ha fatto poi ritorno nelle stanze dove erano custoditi i preziosi. A Fisciano invece, sono stati denunciati alle forze dell'ordine dei furti all'interno di una serie di appartamenti ubicati in zona periferica. Sugli episodi, tutti, anche a seguito delle denunce presentate dalle vittime, stanno indagando i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino.